SABAH’a çifte ödül

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) geleneksel Basın Ödülleri altıncı kez sahiplerini buldu. Türk basınının prestijli ödülleri arasına girmeyi başaran Basın Ödülleri Gecesi'nde, ulusal ve yerel medyanın başarılı temsilcileri ödüllendirildi. Gecede SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a "Onur Ödülü" alırken, Gaziantep Temsilcisi Mehmet Boncuk'a ise "Meslek Hızmet Ödülü" verildi. Törene Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile çok sayıda davetli katıldı. GGC Başkanı İbrahim Ay, Basın Ödülleri'nin Türkiye genelinde ses getiren organizasyonlar arasına girmesinin sevindirici olduğuna dikkat çekti.