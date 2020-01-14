Yalan değil gerçeği söyle

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısının birinci oturumuna işten çıkartılan işçilerin sayısı damga vurdu. Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Zeydan Karalar'ın "Bine yakın işçi çıkardık" cümlesinin yalan olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını söyledi.Bu söz mecliste gergin anlara neden oldu. Aslan, "Bir sürü vaatlerde bulundunuz. İnşallah sözünüzü tutarsınız. Ama bin işçi çıkarttığınızı söylediniz Bizim bildiğimiz 2-3 bin kişi. Resmen yalan söylediniz" dedi. Karalar da "Büyükşehir belediye başkanı ile konuşuyorsun haddini bileceksin" diyerek sitem etti.