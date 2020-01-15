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polisi kandırılan 9 kişiyi 2019’da ikna etti

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 2019 yılı içinde 6’sı bölücü terör örgütü ’ya, 3’ü ise ’a katılan 9 kişiyi ikna ederek ailelerine kavuşturdu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Adana polisi kandırılan 9 kişiyi 2019’da ikna etti
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2019 yılında terörle mücadelesi etkin bir şekilde devam etti. Polis bir taraftan sahada operasyon yaparak terör örgütünü etkisiz hale getirmeye çalışırken bir taraftan da bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında ailelere ulaşarak terör örgütlerine katılan çocuklarının kurtarılması için çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında ailelerle sürekli görüşen terör polisi bir yıl içinde 6'sı bölücü terör örgütü PKK'ya, 3'ü ise DEAŞ'a katılan 9 kişiyi ikna ederek ailelerine kavuşturdu. Polis önleme faaliyetleri kapsamında DEAŞ ve PKK terör örgütü adına faaliyette bulunmak üzere çatışma bölgelerine ve kırsal alana giden 3'ü DEAŞ, 6'sı PKK terör örgütü mensubu 9 kişinin aileleriyle görüştü. Ekipler, ikna çalışmalarında devletin etkin pişmanlık yasasından bahsetti. Polis söz konusu kişilere terör örgütlerinin "devlet size işkence yapar, sizi öldürür, sizi hapiste çürütür" sözünün doğru olmadığını da anlattı. Bir süre sonra şahıslar ikna olarak Türkiye'ye gelip teslim oldu. 2019 yılında terör örgütünün kamplarında bulunan 9 kişi kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

542 ZANLIDAN 116'SI TUTUKLANDI
Polis terör örgütünün elinden gençleri kurtarmanın yanı sıra operasyonlarına da hız kesmeden devam etti. Terör ekipleri, 2019 yılında yaptığı 177 operasyonda 542 zanlı yakaladı. Bu zanlılardan 116'sı tutuklandı. Polis yaptığı bu çalışmalar sayesinde birçok şehrin kana bulanmasını ve çok sayıda vatandaşın ölmesinin de önüne geçti. Operasyonlarda 7 el yapımı bomba, 3 uzun namlulu silah, 37 pompalı av tüfeği, 34 tabanca, 839 mermi, 491 av tüfeği fişeği, 2 el bomba, 650 gram patlayıcı maddesi, 7 litre patlayıcı yapımında kullanılan madde, 281 zaman ayarlı başlatıcı ele geçirildi.

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Adana polisi kandırılan 9 kişiyi 2019’da ikna etti
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