Adanaspor gaza bastı

ETAME

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Adanaspor dün iki transferi birden bitirdi.Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Amidou Diop kendisini turuncu- beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Diop imzanın ardından kampa katılmak üzere Adana'ya geldi.Adanaspor'un yeni transferi Mbilla Etame, günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, turuncu-beyazlı formayı çok özlediğini belirterek "Yeniden burada olmak heyecan verici. Büyük hedeflerle geldik. Öncelikle takımı bulunduğu kritik konumdan kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.