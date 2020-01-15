Adanaspor gaza bastı

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Adanaspor dün iki transferi birden bitirdi. Geçtiğimiz sezon Kristiansund BK takımında forma giyen 27 yaşındaki Senegalli merkez orta saha oyuncusu Amidou Diop ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Amidou Diop kendisini turuncu- beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Diop imzanın ardından kampa katılmak üzere Adana'ya geldi. İkinci isim ise defans oyuncusu Mehmet Sedef oldu. Son olarak Ümraniyespor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.
ETAME HIRSLI BAŞLADI
Adanaspor'un yeni transferi Mbilla Etame, günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, turuncu-beyazlı formayı çok özlediğini belirterek "Yeniden burada olmak heyecan verici. Büyük hedeflerle geldik. Öncelikle takımı bulunduğu kritik konumdan kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.