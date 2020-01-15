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Başkan Şahin projelerini anlattı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Başkan Şahin projelerini anlattı
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye tarafından şehirde hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeleri kamuoyuna açıkladı. Şahin, Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan 25 Aralık Antep Kurtuluşu ve TEKNOFEST'in Gaziantep'te düzenlenme kararının önemine dikkati çekti. Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Ahmet Üzer, Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve davetlilerin katıldığı değerlendirme toplantısı verimli geçti. Başkan Fatma Şahin, "Yerel belediyecilik uzmanlık istiyor. Yetişmiş insan gücüyle ancak başarıya ulaşabilirsiniz. Yerel belediyecilik, ufuk ve vizyon istiyor. Biz yoğun bir şekilde kendi planlamamızı yaptık. Daha sonra Gaziantep Valiliği'nin de görüş ve desteklerini alarak projelerimizi ve faaliyetlerimizi harmanladık. Şimdi de siz değerli basın mensubu çalışanların huzuruna getirdik. Burada sizden gelen öneriler doğrultusunda çalışma programımızı istenildiği bir düzeyde ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.
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Başkan Şahin projelerini anlattı
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