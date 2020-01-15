Çukurova GİAD’lı hanımlar Ayşe Kulin’le buluştu

yerde kan var" adlı son kitabını okurlarıyla buluşturan yazar Ayşe Kulin, Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Kadın Platformu'nun organizasyonunda Adanalı hanımlarla bir araya geldi. Çukurova GİAD'ın misafiri olan yazar Kulin, yazarlığa başlama süreci, kitapları, ülke gündemi dahil birçok konuda yöneltilen soruları cevaplandırdı, kitaplarını imzaladı. Küçük yaşta yazmaya başlamasına karşılık, doğru yayıncıyla geç yaşta buluştuğunu ifade eden Ayşe Kulin, katılımcılara kitapların dünyasına yolculuk yaptırdı. Her kitabın okurun hayatına dokunuşlar yaptığını vurgulaya Kulin, "Her yazar size bilmediğiniz bir dünya getiriyor. Hiç düşünmediğiniz pencere, farklı kapılar aralıyor. Bilmediğiniz, bilip aşamadığınız hayatları görüyorsunuz, bir anda öğrenmeye başlıyorsunuz, empati geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla kitap okuyanı geliştiriyor, olgunlaştırıyor" dedi. Çukurova GİAD Kadın Platformu Başkanı Zehra Sakarya da, Kulin'e ve katılımcılara platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sakarya, dernek üyesi hanımlar ve erkek üyelerin eşlerinden oluşan platformun Çukurova GİAD'ın sosyal faaliyetlerini, sosyal yardım programlarını destekleyen oluşum olduğuna değindi. Sakarya, güzel söyleşi için Ayşe Kulin'e teşekkür ederek, Adana İş hediye takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU