Her taraf reklam dolu başkan

Adana'nın Karaisalı İlçe Belediye Başkanı ve aynı zamanda büyükşehir meclis üyesi MHP'li Sadettin Aslan, Ocak ayının ilk meclis oturumunda 9 aydır görevde bulunan CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın çalışmalarını eleştirdi. Kentin her tarafının afiş, billboard ve pankartlarla dolu olduğunu söyleyen Aslan, "Reklamlardan niye tasarruf yapılmıyor başkan bunu çok merak ediyorum" dedi. Gündem dışı söz alan Aslan, ilçeye çalışan belediye otobüslerinin kalkış sürelerinin 50 dakikadan 90 dakikaya çıkarılmasına tepki gösterdi. Sosyal hizmetlerden tasarruf olmayacağını ifade eden Aslan, "Karaisalı'da ana yollar bozuk durumda. Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren yollar için yetkililere başvurduk. Araç yok, iş makinası yok denildi. Aynı gün yol müdürlüğünün yanından geçtim 20'ye yakın TIR ve kamyon ile 5-6 iş makinası yatıyor. Bizlere sürekli bahane uyduruyorlar" diye konuştu. Belediyenin parasının olmadığını ve bunu her platformda dile getiren Karalar'ın, reklam için milyonlar harcadığını da dikkat çeken Aslan'ın "Ulaşımdan, yollardan, işçi çıkarmadan tasarruf yapılıyor ama reklamdan tasarruf yapılmıyor. Kentin her tarafı pankart, billboard ve afişlerle dolu. Reklamlardan niye tasarruf olmuyor, bunu çok merak ediyorum" eleştirisine Karalar, "Geçmiş dönemin 20 milyon lira tutarında reklam borcu var. Benim yaptığım reklam ne" yanıtını verdi.

