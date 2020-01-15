Kanserli kolu atak kemiğiyle kurtarıldı

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görülen tümör tedavisi içi Irak'tan Gaziantep'e gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Medicalpark Gaziantep Hastanesi'nde uygulanan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu. 19 yaşındaki Iraklı M.Sherzad Sattar Zangana'nın kolunda bulunan kötü huylu kemik kanseri (Ewing Sarkomu) teşhisi kondu. Bulunduğu ülkede farklı doktorların görüşlerini alan ve kolunun kesilmesi gerektiğini, tümörden ancak bu şekilde kurtulabilceğini öğrenen Zangana, tedavisi hakkında araştırma içerisine girdi. Yaptığı araştırmalardan sonra Gaziantep'te Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu'nda karar kılan Zangana, kentte gelerek başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Dr. Rızvanoğlu, ''Bu ameliyatı özel kılan nokta; 13 cm'lik tümörlü kemiğin çıkarılması sonrasında oluşan boşluğa bacaktan alınan 13 cm'lik kemiğin damarıyla birlikte nakil edilmesidir. Bu yöntemle hastamız tüm parmaklarını ve elini rahatlıkla kullanabiliyor" dedi.