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Kaymakam Pamuk’a Üstün Hizmet Ödülü

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Kaymakam Pamuk’a Üstün Hizmet Ödülü
YAPTIĞI hizmetlerle Mersin'de vatandaşların büyük takdirini toplayan Mersin Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, 'Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Pamuk, ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı. Özellikle Akdeniz Belediyesi Kayyumu olduğu dönemde vatandaşların büyük takdirini toplayan, Akdeniz kaymakamı Muhittin Pamuk, çalışmalarının karşılığını aldığı ödüller ve takdirnameler ile görüyor. Hizmet ettiği Akdeniz ilçesinde hemen her kesimden vatandaş ile yakından ilgilenen ve sorunların çözümünde etkin rol oynayan kaymakam Pamuk, Türk İdareciler Derneği tarafından her yıl düzenli olarak düzenlenmekte olan 2019 Yılı Başarılı idarecilerin değerlenmesi ödül töreninde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü. Kaymakam Pamuk, ödülünü Ankara'da düzenlenen törenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.
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Kaymakam Pamuk’a Üstün Hizmet Ödülü
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