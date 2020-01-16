Erdemli’de 7 evi soyan hırsız yakalandı

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Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde son 3 gün içinde 7 adreste hırsızlık olayı yaşandı. Olayların faili bir kişi polisin sıkı takibi sonucu yakalandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre Kocahasanlı Mahallesinde 7 adrese giren hırsız polislerin titiz çalışması sonucu yakalandı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri gelen ihbarlar üzerine mahalleye dadanan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 24 saat içinde 35 kamerayı tek tek inceledi. Zanlı ıssız bir sokaktaki kamerada eli boş ilerlerken, sokağın sonundan elinde poşetle geri döndüğü göründü. Kimliği tespit edilen zanlı evine döndüğü esnada ekipler tarafından yakalandı. Yapılan aramada zanlının üzerinden bir tabanca, bir bahçe makası ile 7 evden çaldığı ziynet eşyalarının bir kısmı çıktı. Evinde yapılan aramada ise çaldığı elektronik eşyalar ile çeşitli kıymetli eşyalar bulundu. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden yabancı uyruklu 28 yaşındaki O.I. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.