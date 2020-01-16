Güzellik kavramı büyük bir ekonomik sektör haline geldi

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Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, University of Leeds öncülüğünde İstanbul'da gerçekleşen "6. Uluslararası Eğitim, Psikoloji ve Davranış Bilimleri Konferansı"nda katılarak sunum yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta ''Kuzey Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetlerinde Etkili İletişim Becerilerinin Rolü ve Mesleki Başarıya Etkisi'' konulu bir sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, güzellik kavramının nasıl değişip, geliştiğini anlattı. Güzellik kavramının, en eski çağlardan günümüze birçok değişiklik geçirerek geldiğini, günümüzde ise saç bakımı ve güzellik hizmetlerinin, büyük bir ekonomik sektör olarak karşımıza çıktığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, teknoloji, bilim ve tıbbın da etkisiyle günümüzdeki güzellik kavramının özellikle kadınları etkisi altına aldığını ve büyük bir ekonomik sektör haline geldiğinden söz etti.