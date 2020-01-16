Hayvanlara ambulans

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Belediyesi sokak hayvanları için belediyenin araçlarından bir tanesini Hayvan Ambulansı yaptı. Niğde'de bulunan sokak hayvanlarının bakım ve kısırlaştırma işlemleri için çalışma başlatan Niğde Belediyesi, belediye araçlarından birini hayvan ambulansı yaparak hizmet vermeye başladı. Sokaklarda yaşayan hayvanların bir bölgeden bir başka bölgeye taşınması, tedavisi gibi hizmetleri için özel olarak düzenlenen araç, ilk görevini Çiftlik İlçesinde Belediye Başkanı Serkan Güzel tarafından oluşturulan doğal hayvan barınaklarında bulunan köpeklere gerçekleştirdi. Hayvan Ambulansı, 65 köpeğin yaşadığı Çiftlik İlçesinde sokakta yaşayan 10 köpeği Niğde Belediyesine ait hayvan barınağına getirdi ve sağlık kontrolleri ve kısırlaştırmaları tamamlanan 15 köpeği tekrar geri götürdüler. Köpeklerin Niğde Hayvan Barınağında sağlık kontrolleri ve kısırlaştırma işlemleri yapılarak tekrar Çiftlik İlçesinde bulunan doğal barınaklarına bırakılacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Şehrimize kazandırdığımız araçlardan bir tanesini sokak hayvanlarına ayırdık, bu Niğde de bir ilk oldu" dedi.