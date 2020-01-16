İlseven ile Mikhamedzhan’dan Sanat Müzesi’ne özel sergi

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi için Kıbrıslı Türk resim sanatçısı Serkan İlseven'in "Escape from Paphos" adlı sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçısı Zeynelkhan Mikhamedzhan'a ait "Bozkırların ruhu" adlı iki ayrı kişisel resim sergisi 3.Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu tarafından bugün saat 09.00'da açılacak. Kıbrıslı Türk sanatçı Serkan İlseven'e ait 25 eser ile Kazakistanlı sanatçı Zeynelkhan Mikhamedzhan'a ait 20 eserden ve toplamda 45 eserden oluşan iki kişisel sergi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi'nin 4 numaralı salonunda yer alacak. Serkan İlseven "Doğayı farkındalıkla bilgisel ve duyusal olarak iyi biliyorum" dedi.