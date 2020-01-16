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Ödüllü öğrenciler Kibar’ı ziyaret etti

Giriş Tarihi: 16.1.2020
Ödüllü öğrenciler Kibar’ı ziyaret etti
ÇUKUROVA Devlet Konservatuvarı öğrencileri başarılarına başarı eklemeye devam ediyor. Farklı yarışmalarda derece yapan ve katılım sağlayan öğrenciler aldıkları ödüllerle birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. İspanya'da düzenlenen 16. Art Duo Müzik yarışmasında en yüksek ödülü olan Grand Prix ödülü ile Asya Yüksel, ikincilik ödülü alan Zelal ve Zerya Erdoğan kardeşler, Kazakistan'dan Ödülle dönen Mehdi Eyubov, Alanya'dan Ödülle dönen Bilge Gürer, öğretim elemanları ve Konservatuvar Müdürü Doç. Ulviye Güler ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'a aldıkları ödüllerle ilgili bilgi verirken Prof. Dr. Kibar ise öğrencilere ve öğretim elemanlarını başarılardan dolayı teşekkür etti. Ziyaret anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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Ödüllü öğrenciler Kibar’ı ziyaret etti
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