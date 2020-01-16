Şakir’i evlat hasreti sardı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yıllarca süren bekârlık döneminden sonra evlendirilen sevimli ve en çok ilgi gören sakinlerinden zürafa Şakir, evlat hasreti yaşıyor. 3 yıl önce kendisine bir eş bulunan Şakir, 2 yıllık alışma döneminin ardından yaklaşık bir yıldır kendisine eş olarak getirilen Selvi aynı barınakta yaşıyor ancak ziyaretçilerin merakla beklediği bebek için net bir bilgi yok. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Mehmet Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinde 9 yıl boyunca yalnız yaşayan Şakir'e eş bulmak için dünyanın farklı bölgelerinde hayvanat bahçelerinde araştırma yaptıktan sonra 3 yıl önce Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden 3 yaşında Selvi adında bir eş bulduklarını anımsattı. Şimdi 13 yaşında olan Şakir ile 9 yaşında olan Selvi'nin doğacak yavrularını beklediklerini söyleyen Özsöyler, "Alışma döneminin ardından bir yıldır aynı barınakta yaşıyorlar. Çiftleşme gerçekleşti ancak zürafalarda gebelik 16-17 ay sürdüğü için şu anda hamile olup olmadığı bilemiyoruz. Eskiden gelen misafirler 'Şakir ne zaman evlenecek?' diye soruyordu. Şimdi de "Ne zaman baba olacak?' diyorlar. Doğala yakın bir yaşam sürmeleri için tüm şartları sağladık. Bebek sahibi olmalarını biz de bekliyoruz" dedi. Şakir ve Selvi'nin protein yönünden yüksek fenni yemlerle beslendiklerini kaydeden Özsöyler, "Havaların soğumasıyla birlikte barınaklarını düzenli olarak 17 derece sıcaklıkta tutuyoruz. Yemlerin yanı sıra soğuk havalarda kuru üzüm ve incir veriyoruz. Şakir her türlü meyveyi seviyor ama özellikle karnabahar ve taze kırmızıbiber seviyor. Limon, marul, muz ve kuru soğan da sevdiği yiyecekler arasında yer alıyor" diye konuştu.

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