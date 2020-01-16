“Yeni enerji”ye 535 milyon bütçe

Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji kaynakları için 535 milyon liralık proje yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, enerji kaynakları kıt olan bir bölgede bulunduklarını belirterek, artan enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Başkan Şahin, Deredüzü bölgesinde 15 MW Solarpark, Geneyik bölgesinde Ekolojik Köy, Nurdağı Biyogaz Santrali, Bağlarbaşı GES, Oğuzeli Biyogaz Santrali kapasite arttırma, Oğuzeli Biyogaz Santrali Gübre Tesisi, Enerji Koordinasyon Merkezi 30 MW Rüzgâr Enerji Santrali ve Engelsiz Yaşam Merkezi Çatı GES için toplam 535 milyon 369 bin liralık bütçe belirlendiğini açıkladı. Bugüne kadar katı atık ayrıştırma ve dönüşümü için biyogaz tesisi ile farklı bölgelerde güneş enerji santralleri kurduklarını anımsatan Fatma Şahin, "Enerji kaynakları gider kalemimizde önemli bir yer tutuyordu. İlk önce şehre Kartalkaya Barajı'ndan yüksek terfiyle gelen ve büyük enerji gideri oluşturan sistemin yerine Düzbağ'ı devreye koyarak sudaki enerji maliyetlerini büyük ölçüde azalttık. Bundan sonra hem maliyetlerimizi düşürmek hem de yenilenebilir kaynaklardan daha çok yararlanmak için alternatif üretime ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

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