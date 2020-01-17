Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yeni kalesinde

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün Bahçelievler Mahallesi'nde Gaziantep yolu Ticaret Odası karşısındaki yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınarak vatandaşlara hizmet vermeye başladığı bildirildi. 29 dönüm araziye inşa edilen ve 4 bloktan oluşan yeni hizmet binası, tüm birimleri bir araya topladı. Vatandaşların ihtiyacına göre özel olarak planlanıp dizayn edilen binada, bloklar arasında kolayca geçiş imkanı sağlayan alanın olduğu, bina ve şube girişlerine tanıtım panoları konulduğu öğrenildi. Asayiş, Trafik, Çocuk Şube, Kaçakçılık, Terörle Mücadele ve diğer tüm birimlerin aynı çatı altında olmasıyla vatandaşlara da büyük kolaylık sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Daha önce birbirinden uzak mesafede dağınık şekilde hizmet veren şubeler bu sayede birleşmiş oldu. Vatandaşlara kolaylık sunan yeni hizmet binası ayrıca zaman ve personel tasarrufu da sağlıyor. Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Kahramanmaraşlıların huzur ve güveni için yeni binamızda 'Söz konusu vatan ve Milletse gerisi teferruattır' şiarıyla 7/24 hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.