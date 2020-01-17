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ME.Ü.’de Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
ME.Ü.’de Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi
MERSIN Üniversitesi Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü ve Personel Daire Başkanlığı tarafından "Bilgilendirme ve İç Tetkik Eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitim, Üniversite Kalite Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Zeki Yarar ve koordinatörlük üyesi Öğretim Görevlisi Fahri Mete Yavuz tarafından Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde verildi. Eğitime akademik ve idari birimlerin kalite komisyonu üyeleri ve üniversite iç tetkik üyeleri katıldı. Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü'nün 15 üyesi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Zeki Yarar, Mersin Üniversitesi'nin 2003 yılından bu yana kalite konusunda çalışmalar yürüttüğünü, 2010 yılından itibaren ise ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Yarar "Kalite yönetim sistemi, dünya genelinde uygulanan bir sistemdir. Üniversitemizde de bu konuda yıllardır çalışmalar yürütülüyor. TSE çalışanları tarafından birçok üniversiteye kalite konusunda örnek gösterilmekteyiz" dedi.
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