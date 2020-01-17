Minik öğrencilere karne hediyesi

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Nurhak ilçesi kırsalındaki anaokulu öğrencileri karne hediyesi olarak Elbistan'daki oyun salonuna götürüldü. Kaymakam Cihat Koç, anaokulu öğrencilerini, erken karne hediyesi olarak oyun salonuna getirdiklerini belirtti. Soğuk hava nedeniyle böyle bir etkinlik planladıklarını ifade eden Koç, "Karnelerini almadan önce çocuklarımızı böyle bir etkinlikle eğlendirip enerjilerini atmak istedik. Nurhak'ta yaklaşık iki aydır kar yağışı ve soğuk hava etkili olduğundan dolayı çocuklarımız dışarıya çıkamıyordu, evlerine hapsolmuş durumdaydılar" dedi. Kaymakam Koç, "Biz de ne yapalım diye düşünürken, kendi çocuğumuzu buraya getirdiğimizde eşimin de fikri ile bütün çocukları eğlenceden mahrum bırakmayalım diye hepsini buraya getirmek istedik" dedi. Anaokulu öğretmeni Rumeysa Çakır Çiftçi de etkinliğin öğrencileri sevindirdiğini söyledi.