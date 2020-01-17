Sahte evlilik çetesine operasyon

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22 Türk vatandaşı şahsın kendi bilgileri dışında yabancı uyruklu şahıslarla eski tarihlerde yurt dışında evlilik yapmış gibi göstererek yabancı uyruklu kadınları Türk vatandaşlağına almaya çalışa 14 kişilik çeteye operosyon düzenlendi. Gaziantep merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl içinde ve diğer illerde 14 şahsa yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonda 12'si yakalanarak gözaltına alınmış ve dijital materyallere el konulmuştur" denildi.