Akıllı çocuklardan akıllı oyuncaklar

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Anamur ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade İlkokulu Anasınıfı öğretmeni Derya Akdeniz 24 ilde 38 farklı okulda yürütülen eTwinning 'Akıllı Oyun(cak)lar ' Proje sergisi Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Şube Müdürleri Alp Aslan. Salih Tokal, Ali Bulut, Özel Büro Proje Danışmanları Gülname Kayhan, Ayhan Sezdirmez, Okul Müdürü Mehmet Tuğrul, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Anasınıfı öğretmeni Derya Akdeniz eTwinning 'Akıllı Oyun(cak)lar' Proje sergisini hakkında yaptığı açıklamada, "'Montessori ekolünden yola çıkarak oyun çocuğun işidir dedik oyun oynamanın gücüne inanarak velilerimiz ve kıymetlilerimiz çocuklarımızla bir yola çıkıldı" dedi.