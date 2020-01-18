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İpekoğlu: Farklı bir  geliyor

Ara transfer döneminde 8 yeni ismi kadroya dahil eden bugün evinde ikinci yarının ilk maçında Akhisarspor’u konuk edecek

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
İpekoğlu: Farklı bir Adanaspor geliyor
Ara transfer döneminde 8 yeni ismi kadroya dahil eden Adanaspor bugün evinde ikinci yarının ilk maçında Akhisarspor'u konuk edecek
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, bugün sahalarında saat 16.30'da yapacakları Akhisarspor maçına ilişkin, "Şampiyonluğa oynayan, bireysel olarak yetenekli ve kaliteli oyunculara sahipler. Tabii ki buna rağmen bu ligde her takım birbirini yenebilecek düzeyde. Yeter ki takım olarak ve bireysel anlamda sahada doğruları yapalım. Ligin ikinci yarısında farklı bir Adanaspor olacak" dedi. Kamp dönemini Adana'da geçirdiklerini, kentteki iklim şartlarının Antalya ile hemen hemen aynı olduğunu belirten İpekoğlu, "Hazırlık maçı da yaptık. Kamp dönemimiz gayet iyi geçti. Özellikle sezon başında antrenman yapamamış oyuncularımıza da yoğunlaştık. Gelişmeler gayet güzel" diye konuştu. İpekoğlu, yeni transferlerin takıma katıldığını ifade ederek "Transferlerimizden kaçını lig maçında oynatacağız bu henüz belli değil. Bir süredir ara veren arkadaşlarımız var. Şu anda yeni transferlerden Savaş Polat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef ve Diop oynayabilecek seviyede" dedi.
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İpekoğlu: Farklı bir Adanaspor geliyor
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