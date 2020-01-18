İpekoğlu: Farklı bir Adanaspor geliyor

Ara transfer döneminde 8 yeni ismi kadroya dahil eden Adanaspor
bugün evinde ikinci yarının ilk maçında Akhisarspor'u konuk edecek
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FF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu
, bugün sahalarında saat 16.30'da yapacakları Akhisarspor
maçına ilişkin, "Şampiyonluğa oynayan, bireysel olarak yetenekli ve kaliteli oyunculara sahipler. Tabii ki buna rağmen bu ligde her takım birbirini yenebilecek düzeyde. Yeter ki takım olarak ve bireysel anlamda sahada doğruları yapalım. Ligin ikinci yarısında farklı bir Adanaspor olacak"
dedi. Kamp dönemini Adana'da geçirdiklerini, kentteki iklim şartlarının Antalya ile hemen hemen aynı olduğunu belirten İpekoğlu, "Hazırlık maçı da yaptık. Kamp dönemimiz gayet iyi geçti. Özellikle sezon başında antrenman yapamamış oyuncularımıza da yoğunlaştık. Gelişmeler gayet güzel"
diye konuştu. İpekoğlu, yeni transferlerin takıma katıldığını ifade ederek "Transferlerimizden kaçını lig maçında oynatacağız bu henüz belli değil. Bir süredir ara veren arkadaşlarımız var. Şu anda yeni transferlerden Savaş Polat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef ve Diop oynayabilecek seviyede"
dedi.