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Kartpostallık manzaralar

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Kartpostallık manzaralar
MERSİN'DE Toroslar'ın yaylaları, doğal yapının bozulmadığı, eşsiz doğası ve tertemiz havasıyla adete göz kamaştırıyor. Yaz aylarında derelerinden tertemiz suların aktığı ve yeşilin onlarca tonuyla huzur veren yaylalar, kış aylarında da beyaza bürünerek bütün güzelliğiyle kartpostallık görüntü veriyor. Doğa ve yayla turizmine verdiği önemi her fırsatta dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaylaların turizm sektöründe giderek öneminin arttığını ve her geçen gün daha da cazip hale geldiğini belirterek, Toroslar'ın yayla turizminde en çok tercih edilen ilçelerden biri olduğunu söyledi.
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Kartpostallık manzaralar
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