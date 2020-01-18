Kartpostallık manzaralar

BUGÜN NELER OLDU

Toroslar'ın yaylaları, doğal yapının bozulmadığı, eşsiz doğası ve tertemiz havasıyla adete göz kamaştırıyor. Yaz aylarında derelerinden tertemiz suların aktığı ve yeşilin onlarca tonuyla huzur veren yaylalar, kış aylarında da beyaza bürünerek bütün güzelliğiyle kartpostallık görüntü veriyor. Doğa ve yayla turizmine verdiği önemi her fırsatta dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaylaların turizm sektöründe giderek öneminin arttığını ve her geçen gün daha da cazip hale geldiğini belirterek, Toroslar'ın yayla turizminde en çok tercih edilen ilçelerden biri olduğunu söyledi.