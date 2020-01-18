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Mersin’de sakat kedi ve köpek yürüteçle hayata tutundu

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Mersin’de sakat kedi ve köpek yürüteçle hayata tutundu
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde farklı tarihlerde otomobil çarpması sonucunda yürüme yetisini kaybeden kedi ve köpeğe yürüteç alındı. Tarsus Belediyesi Barınağı'nda koruma altında bulunan ve kaza nedeniyle arka iki ayağı sakat kedi ile sol ön ve arka ayakları sakat olan köpeğin hareket kabiliyetini artırmak için ekipler çalışma başlattı. Ekipler, Mardin'de sakat hayvanlar için yürüteç yapan Hasan Kızıl ile iletişime geçerek hayvanlar için yürüteç temin etti. Küçük bisiklet tekerleklerinden yapılan yürüteçlere yerleştirilen kedi ve köpek yeniden hareket kabiliyeti kazandı.
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Mersin’de sakat kedi ve köpek yürüteçle hayata tutundu
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