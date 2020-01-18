Rüzgar Türkiye birincisi oldu

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Emniyet Müdürlüğü, narkotik ekiplerinin en büyük yardımcısı olan narkotik köpekleri, Türkiye birincisi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 81 ilinde görev yapan narkotik köpeklerini yakalattıkları uyuşturucu miktarına göre sıraladı. Yapılan sıralamada Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 narkotik köpeği ilk 3 sırayı paylaştı. Uyuşturucu ile mücadelede narkotik ekiplerinin en büyük yardımcıları olan narkotik köpeklerinden Rüzgar 2019 yılında yakalattığı 1 milyon 806 bin 635 gram uyuşturucu ile ilk sırayı alırken Akrep yakalattığı 1 milyon 777 bin 812 gram uyuşturucu ile ikinci sırada yer aldı. Yine Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Dante de yakalattığı 400 bin 86 gram uyuşturucu ile 3'üncü sırada yar aldı.