Anamur şehir stadı yeniden düzenleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Anamur şehir stadı uzun yıllar sonra restarosyon yapılarak konforlu hale getiriliyor.tarafından başlatılan çalışmalara paralel olarak şehir stadının betonarme tribün üzeri kapatılıyor, koltuklar kuruluyor.Konu ile ilgili olarak konuşan AK Parti İlçe Başkanıstadın iyileştirilmesi konusunda destek sağlayan Mersin milletvekili ve TBMM Plan ve bütçe komisyonu Başkanı'a teşekkür etti.