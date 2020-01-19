Anamur şehir stadı yeniden düzenleniyor

Anamur şehir stadı uzun yıllar sonra restarosyon yapılarak konforlu hale getiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından başlatılan çalışmalara paralel olarak şehir stadının betonarme tribün üzeri kapatılıyor, koltuklar kuruluyor. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacak ihale sonucunda şehir stadı modern hale getirilecek. Stadyumda maçların yanı sıra özel günlerde törenler de yapılabilecek.
Konu ile ilgili olarak konuşan AK Parti İlçe Başkanı Feyzullan Yılmaz
stadın iyileştirilmesi konusunda destek sağlayan Mersin milletvekili ve TBMM Plan ve bütçe komisyonu Başkanı Lütfi Elvan
'a teşekkür etti.