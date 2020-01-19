Güzlük salkım domates yok satıyor

BUGÜN NELER OLDU

ErdemliZiraat Odası (EZO) başkanı Rasim Şahin, özellikle güzlük salkım domates ekimi yapan üreticilerin yüzünün güldüğünü söyledi. Şahin, salkım domatesin kilosunun dalında 4 lira 70 kuruştan alıcı bulduğunu belirtti. Mevsimin kış olması, havaların soğuk gitmesinin de etkisiyle domateslerin kızarmadığını kızaran domateslerin de talebi karşılamakta zorlanıldığını belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, üreticilerin fiyatlardan memnun olduğunu ve yüzlerinin güldüğünü kaydetti. Şahin, salkım domateslerin yüzde 80'ini iç piyasada büyük mağazalara verildiğini kalan yüzde 20'lik bölümün ise yurt dışında Irak ve Romanya'ya ihraç edildiğini ifade etti.