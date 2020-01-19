Kahramanmaraş’tan İdlib’e insani yardım malzemesi gönderildi

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Kahramanmaraş'ta, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 7 Tır törenle uğurlandı. Büyükşehir Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Kahramanmaraş İsar Derneği iş birliğiyle başlatılan "Ümmetin Yetimi İdlib Yardım Kampanyası" kapsamında hazırlanan malzemeler, 7 tırla İdlib'e gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende, İdlib bölgesinde yaşanan insani krize kayıtsız kalmayarak kampanya başlattıklarını söyledi. Kampanya kapsamında Ulu Cami Meydanı, Kafum Fuar alanı ve tüm ilçe merkezlerinin yardım toplama noktası olarak belirlendiğini ifade eden Çetinkaya, Kahramanmaraş'ın duyarlı halkını kampanyaya destek vermeye çağırdı.