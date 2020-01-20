‘Burada olursam konuşuruz!’

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP FK Teknik Direktörü'de'yeyenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.Mücadelenin heyecanlı ve seyir zevkinin yüksek olduğunu belirten Sumudica,dedi. Sumudica,diye konuştu. Sumudica,diye konuştu.