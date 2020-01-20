GAZIANTEP FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig
'de Fenerbahçe
'ye 2-0
yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Sumudica, kendilerinden daha iyi ve şampiyonluk yarışında olan bir takıma karşı kaybettiklerini dile getirdi.
Mücadelenin heyecanlı ve seyir zevkinin yüksek olduğunu belirten Sumudica, "Zor bir mücadele oldu. Golü bulabilirdik ama olmadı. Bu tür takımlara karşı fırsatları değerlendiremezseniz rakip kazanır"
dedi. Sumudica, "Taraftara çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle ikinci yarı fiziksel olarak rakibe karşı oyunu domine ettik. Üzgünüm çünkü gelecek maç 3 oyuncudan eksik olacağız"
diye konuştu. Sumudica, "Bazı isimler üzerinde çalışıyoruz. İki istediğim oyuncu var birisi Alexandru Chipciu diğeri ise Alexander Soderlund. Bakalım göreceğiz, iki ay sonra burada olacaklar mı? Umarım gelirler. Gelmedikleri için mutsuzum. Gelecek aylarda bakalım burada olursam konuşuruz. Umarım oyuncular burada olur. Transferler gerçekleşmedi diye kimseyi suçlamıyorum"
diye konuştu.