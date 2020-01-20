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Demirtaş: Kalıcı çözümler üzerinde çalışıyoruz

Meydana gelebilecek muhtemel yoğun yağışlarda olumsuz durumların tekrar yaşanmaması için çalıştıklarını belirten Vali Mahmut Demirtaş, “Kalıcı çözümler üzerinde çalışıyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Demirtaş: Kalıcı çözümler üzerinde çalışıyoruz
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, Yüreğir ilçesinde bulunan Abdioğlu kuşaklama kanalına giderek incelemelerde bulundu. DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan'ın da hazır bulunduğu incelemeler sırasında Adana'da meydana gelen yoğun yağışların sebebiyet verdiği sel ve su taşkınlarının ardından Abdioğlu kuşaklama kanalında gerçekleştirilen temizleme çalışmaları hakkında Vali Demirtaş'a detaylı bilgiler verildi Kanalda gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde inceleyen Vali Demirtaş, "İlimizi etkisi altına alan ve günlerce süren yağışların meydana getirdiği zararın tesirini bir an evvel silmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla meydana gelebilecek muhtemel yoğun yağışlarda olumsuz durumların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözümler üzerinde çalışıyoruz" diyerek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Demirtaş: Kalıcı çözümler üzerinde çalışıyoruz
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