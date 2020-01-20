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Eş zamanlı /C operasyonunda 4 gözaltı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Eş zamanlı DHKP/C operasyonunda 4 gözaltı
HATAY'IN merkez ilçesi Antakya ve Samandağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda DHKP/C terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinden dolayı Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antakya ilçe merkezinde (4) ve Samandağ ilçesinde (4) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak saat:06.00'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda; (2)'si İl Merkezinde, (2)'si Samandağ İlçesinde olmak üzere toplam (4) şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal, ruhsatsız (1) adet av tüfeği ve tüfeğe ait (20) adet fişek, (1) adet 7,65 mm çapında Baretta marka tabanca ve tabancaya ait (124) adet mermi ele geçirildi. Adli Makamların vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar gözaltına alınarak çok yönlü tahkikat başlanıldı. Yakalanamayan dört (4) şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Toplumun huzur ve düzenini tehdit eden terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceği kaydedildi.
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Eş zamanlı DHKP/C operasyonunda 4 gözaltı
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