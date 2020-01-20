Gölbaşı, Hatay’ın nazar boncuğu oldu

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HATAY'DA bulunan Gölbaşı Gölü, güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. Gölün ortasındaki küçük adaya ev yapan aile ise, misafirlerini kayıkla götürüp getirirken, ihtiyaçlarını da kayık yardımıyla karşılıyor. Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan Gölbaşı Gölü'nün ortasında bulunan küçük adaya yıllar önce ev yapan Sual ailesi, yıllardır hayatlarını kayık yardımıyla sürdürüyor.Dört tarafları sularla kaplı olan aile, misafirlerini de kayıkla götürüp getiriyor. Özellikle ailelerin çocukları, kayıklara binmek için Sual ailesini ziyarete gitmek istiyor. 50 yıldır bu şekilde ulaşımın sağlandığını söyleyen Osman Bostancı (40), her şeyin kayık yardımıyla yapıldığını ifade etti. "Kayık olmazsa burada hayat olmaz" diyen Bostancı, "50 senedir böyle" dedi.EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak olan Hatay'ın son yıllarda adından sıkça söz ettiren yerlerinden olan Gölbaşı Gölü, eşsiz manzarası ile görenleri büyülüyor.