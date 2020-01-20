Hatay'da işler yolunda

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Altınordu ile deplasmanda 2-2 berabere kalan lider Hatayspor'da keyifler yerinde. Teknik direktör Bayram Toysal rakiplerinin 2 defa öne geçtiği müsabakada 2 kez beraberliği yakaladıklarını söyledi. İkinci devre kendi oyunlarına yakın bir futbol sergilediklerini aktaran Toysal,diye konuştu. Toysal,ifadelerini kullandı.TFF 1. Lig'de İzmir'de Altınordu ile berabere kalıp son iki maçtaki puan kaybı beşe çıkan Hatayspor gelecek hafta 9 puan gerisindeki Menemenspor ile tüm TFF 1. Lig ekiplerinin odaklanacağı önemli bir maça çıkacak.