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'da işler yolunda

Deplasmandaki Altınordu maçından 1 puanla dönen liderin hocası , “Biz hedefimize gidiyoruz, şu an konumumuz iyi ve bunu korumaya çalışıyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Hatay'da işler yolunda
TFF 1. Lig'de Altınordu ile deplasmanda 2-2 berabere kalan lider Hatayspor'da keyifler yerinde. Teknik direktör Bayram Toysal rakiplerinin 2 defa öne geçtiği müsabakada 2 kez beraberliği yakaladıklarını söyledi. İkinci devre kendi oyunlarına yakın bir futbol sergilediklerini aktaran Toysal, "Durum 2-2'ye geldikten sonra yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik Hatay'a galip olarak dönecektik" diye konuştu. Toysal, "Kimle oynarsak oynayalım deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Biz hedefimize gidiyoruz, şu anda konumumuz iyi ve bunu korumaya çalışıyoruz. Maçların hepsi zor ve ligin ikinci yarısında özellikle takımların eksiklerini giderdiği bir dönemden geçeceğiz. Mücadelemizden memnunum. Önümüzde iç sahada oynayacağımız 2 maçımız var, kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz. O maçlardan sonra da zirvedeki yerimizi net bir şekilde sağlamlaştıracağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

HERKES BU MAÇI İZLEYECEK
TFF 1. Lig'de İzmir'de Altınordu ile berabere kalıp son iki maçtaki puan kaybı beşe çıkan Hatayspor gelecek hafta 9 puan gerisindeki Menemenspor ile tüm TFF 1. Lig ekiplerinin odaklanacağı önemli bir maça çıkacak.
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Hatay'da işler yolunda
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