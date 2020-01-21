Çukurova Üniversitesi sıralamada 293. oldu

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Endonezya tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlandı. 85 ülkeden 780 üniversitenin katıldığı bu yılki UI Greenmetric dünya sıralamasında Çukurova Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında 293. Türkiye Üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı. Prof. Dr. Halime Paksoy, "Komisyon üyeleri tarafından Rektörlük ve Üniversitenin farklı birimlerinden derlenen veriler ile başvuru için gerekli altyapı oluşturuldu. Altyapısı oluşturulan veriler, bilgilerin doğruluğunu kanıtlayan belgeler ile birlikte Universitas Endonezya'nın sıralamayı belirlemek amacı ile oluşturduğu anket formuna işlenerek başvuru gerçekleştirildi" dedi. "Çukurova Üniversitesi bu gurur verici başarı ile sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına daha da hız vermiştir" diye konuşan Prof. Dr. Paksoy, "Bu amaçla yapılan faaliyetleri duyurmak ve farkındalık yaratmak için green.cu.edu.tr adlı web sitesi oluşturulmuştur. Bu çalışmaların sonucun" dedi.