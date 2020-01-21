Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çukurova Üniversitesi sıralamada 293. oldu

sıralamada 293. oldu

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Çukurova Üniversitesi sıralamada 293. oldu
UNİVERSİTAS Endonezya tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlandı. 85 ülkeden 780 üniversitenin katıldığı bu yılki UI Greenmetric dünya sıralamasında Çukurova Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında 293. Türkiye Üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı. Prof. Dr. Halime Paksoy, "Komisyon üyeleri tarafından Rektörlük ve Üniversitenin farklı birimlerinden derlenen veriler ile başvuru için gerekli altyapı oluşturuldu. Altyapısı oluşturulan veriler, bilgilerin doğruluğunu kanıtlayan belgeler ile birlikte Universitas Endonezya'nın sıralamayı belirlemek amacı ile oluşturduğu anket formuna işlenerek başvuru gerçekleştirildi" dedi. "Çukurova Üniversitesi bu gurur verici başarı ile sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına daha da hız vermiştir" diye konuşan Prof. Dr. Paksoy, "Bu amaçla yapılan faaliyetleri duyurmak ve farkındalık yaratmak için green.cu.edu.tr adlı web sitesi oluşturulmuştur. Bu çalışmaların sonucun" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova Üniversitesi sıralamada 293. oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN