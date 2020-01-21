İnternet kafelere polis denetimi

BUGÜN NELER OLDU

polis ve zabıta ekipleri tarafından internet kafelere yönelik denetim yapıldı. İnternet kafe denetimlerine 21 polis ekibi, 140 polis ve komisyon üyeleri katıldı. Okullar etrafında bulunan toplam 76 adet internet kafede denetim yapılırken, internet toplu kullanım sağlayıcıları hakkında yönetmeliğe aykırı davranan 3 kafe hakkında tutanak tutularak idari İşlem başlatıldı. Ekipler, kafelerde bulunan 898 kişinin kimlik sorgulamasını yaparken, aranan bazı şahıslar yakalandı. Denetimler kapsamında 108 araç sorgulandı, 24 araca çeşitli kural ihlallerinden 14 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.