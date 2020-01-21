Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Su ejderhası sandıkları şeritli semender çıktı

Su ejderhası sandıkları şeritli semender çıktı

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Su ejderhası sandıkları şeritli semender çıktı
OSMANİYE'NİN Sumbas ilçesinde dere yatağında bulunan ve ejderhayı andıran görüntüsü ile köylüleri heyecanlandıran sürüngen, çok nadir görülen bir tür olan şeritli semender çıktı. Bahçenin yanından geçen su arkının içinde temizlik yapan İlyas Kocabaş, suda kertenkeleye benzeyen ancak dikenli şekilde yüzgeçleri ve yine dikenli kuyruğu olan boyları 5 ile 10 santim arasında değişen sürüngenler gördü. Bir kürek ve eldiven kullanarak suda gördüğü sürüngenleri bir kova içerisine toplayan Kocabaş, gördüğü manzara karşısında daha da şaşırdı. 11 sürüngen kavanoz içindeki suda yüzmeye ve dikenli yüzgeçlerini daha belirgin şekilde açmaya başladı. İlk bakışta ejderhayı andıran benzerliğinden dolayı bunun bir su ejderhası olduğunu düşünen İlyas Kocabaş, daha sonra kova içerisindeki sürüngenlerin bir fotoğrafını çekerek önce bir veteriner hekim arkadaşına gönderdi sonra da internetten araştırmaya başladı. Çok geçmeden sürüngenlerin çok ender görülen şeritli semender olduğu anlaşıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Su ejderhası sandıkları şeritli semender çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN