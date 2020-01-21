Su ejderhası sandıkları şeritli semender çıktı

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Sumbas ilçesinde dere yatağında bulunan ve ejderhayı andıran görüntüsü ile köylüleri heyecanlandıran sürüngen, çok nadir görülen bir tür olan şeritli semender çıktı. Bahçenin yanından geçen su arkının içinde temizlik yapan İlyas Kocabaş, suda kertenkeleye benzeyen ancak dikenli şekilde yüzgeçleri ve yine dikenli kuyruğu olan boyları 5 ile 10 santim arasında değişen sürüngenler gördü. Bir kürek ve eldiven kullanarak suda gördüğü sürüngenleri bir kova içerisine toplayan Kocabaş, gördüğü manzara karşısında daha da şaşırdı. 11 sürüngen kavanoz içindeki suda yüzmeye ve dikenli yüzgeçlerini daha belirgin şekilde açmaya başladı. İlk bakışta ejderhayı andıran benzerliğinden dolayı bunun bir su ejderhası olduğunu düşünen İlyas Kocabaş, daha sonra kova içerisindeki sürüngenlerin bir fotoğrafını çekerek önce bir veteriner hekim arkadaşına gönderdi sonra da internetten araştırmaya başladı. Çok geçmeden sürüngenlerin çok ender görülen şeritli semender olduğu anlaşıldı.