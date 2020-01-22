Arabuluculuk Yasası’nın temelini gizlilik oluşturur

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Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri'ne, 'Hukuk Anlaşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nu ile ilgili bilgiler verildi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'ndaki toplantıya MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Haddat, Hasan Yıldırım, Yılmaz Akyüz ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ile Mersin Arabulucuk Merkezi yetkilileri Av. Buğrahan Dikici, Av. Ayla Gündoğdu ve Av. Zişan Ergelen katıldı. Arabulucuk Kanunu ve konuları ile ilgili bilgiler aktaran Mersin Arabulucuk Merkezi'nden Av. Buğrahan Dikici, "Arabuluculuk ile uzlaştırma karıştırılıyor. Arabulucular sadece avukatlardan olabiliyor. Avukat olan kişinin de arabuluculuk eğitimi alarak sınavda başarılı olması gerekiyor. Şu an ülkemizde 16 bin arabulucu bulunuyor. Bizler hakem ya da hâkim değiliz. Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen 6325 Sayılı Hukuk Anlaşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nu uygulayan kişileriz" dedi.