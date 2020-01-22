TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor yeni transferleriyle Balıkesir'de harikalar yarattı. Ligin 18. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 6-1 mağlup eden mavilacivertli ekip çıkışını sürdürdü.
Teknik direktör Uğur Tütüneker, atılan yarım düzüne gol sonrası oyuncularını kutladı ve ardından şu cümleyi kurdu, "Havaya girmek yok."
NOKTA İSİMLER ALDIK
Muhammed, Dibba, Hasan ve Erkan'ın ilk kez forma giyip yıldızlaştığı maçta özelikle Da Amat Dibba iki gol ve iki asist ile dikkatleri üzerine çekti. Takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Tütüneker, iyi transferler yaptıklarını anlatarak, "Ligi bilen, nokta oyuncular aldık. Dolayısıyla bu maçı farklı kazandık"
ifadelerini kullandı.
BİR İKİ TRANSFER DAHA
Tütüneker, "İyi konsantre olduğumuzu düşünüyorum. Sadece bu maç değil diğer maçlarımız da bizim için çok önemli. Tek tek bakıyoruz, bu ligin çok zor olduğunu yıllardır yaşadık ve yaşıyoruz. Hiç havaya girmeden Boluspor maçına odaklanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Transferlerimizin çoğunu yaptık, eksik ve sakatlıklar yüzünden 1-2 transfer yapabiliriz"
diye konuştu.
'GALİBİYET SERİSİNE İHTİYACIMIZ VAR'
Maçı iyi konsantre olarak kazandıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam Uğur Tütüneker, "Üst ligi istiyorsak gelen oyuncularla birlikte galibiyetlerimizi sürdürmemiz lazım" yorumunu yaptı.