TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor yeni transferleriyle Balıkesir'de harikalar yarattı.Teknik direktör Uğur Tütüneker, atılan yarım düzüne gol sonrası oyuncularını kutladı ve ardından şu cümleyi kurdu, "Havaya girmek yok."Muhammed, Dibba, Hasan ve Erkan'ın ilk kez forma giyip yıldızlaştığı maçta özelikle Da Amat Dibba iki gol ve iki asist ile dikkatleri üzerine çekti. Takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Tütüneker, iyi transferler yaptıklarını anlatarak,ifadelerini kullandı.Tütüneker,diye konuştu.Maçı iyi konsantre olarak kazandıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam Uğur Tütüneker, "Üst ligi istiyorsak gelen oyuncularla birlikte galibiyetlerimizi sürdürmemiz lazım" yorumunu yaptı.

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