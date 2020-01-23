Enes’in hayali gerçekleşti

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK futbolcuları, ensefalopati hastalığına yakalanan ve kesin tanının ne yazık ki konulamadığı 11 yaşındaki Enes Bayındır'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Geçtiğimiz günlerde tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülenisimli proje aracılığıyla, tek hayalinin 7 numaralı Enes, yazılı Gaziantep FK forması giymek olduğunu'in dileği gerçek oldu.ve11 yaşındaki Enes'i evinde ziyaret ederek,minik taraftara ve ailesine moral verdi.Enes, yıldız isimleri karşısında gördüğüanda duygularını saklayamadı. Enes, bu ziyarettendolayı çok mutlu olduğunu ifadeetti ve'den Gençlerbirliğikarşısında gol beklediğini söyledi.Takım kaptanıve, bundan sonraki süreçte Enes'i sürekli olarak ziyaret edeceklerinin sözünü vererek tedavisi için de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade ederek,şeklinde konuştular. Büyüyünce futbolcu olmak istediğini söyleyen Enes,dedi.

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