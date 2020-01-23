Enes’in hayali gerçekleşti

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK futbolcuları Günay Güvenç, Güray Vural, Papy Djilobodji ve Kana Bıyık
, ensefalopati hastalığına yakalanan ve kesin tanının ne yazık ki konulamadığı 11 yaşındaki Enes Bayındır'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Geçtiğimiz günlerde tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen 'Leyla'dan Sonra'
isimli proje aracılığıyla, tek hayalinin 7 numaralı Enes, yazılı Gaziantep FK forması giymek olduğunu Enes
'in dileği gerçek oldu.
AİLESİNE MORAL VERDİ
Günay, Güray, Djilobodji
ve Kana Bıyık
11 yaşındaki Enes'i evinde ziyaret ederek,
minik taraftara ve ailesine moral verdi. Oyuncular tarafından imzalanan ve arkasında 7 numara Enes yazılı formayı Enes'e hediye eden futbolcular, daha sonra minik taraftarla keyifli zaman geçirdi.
Enes, yıldız isimleri karşısında gördüğü
anda duygularını saklayamadı. Enes, bu ziyaretten
dolayı çok mutlu olduğunu ifade
etti ve Papy Djilobodji
'den Gençlerbirliği
karşısında gol beklediğini söyledi.
HER ZAMAN YANINDAYIZ
Takım kaptanı Günay Güvenç
ve Kana-Bıyık
, bundan sonraki süreçte Enes'i sürekli olarak ziyaret edeceklerinin sözünü vererek tedavisi için de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Duygu dolu anlar yaşadık. Gerçekten bizim içinde çok anlamlı bir ziyaret oldu"
şeklinde konuştular. Büyüyünce futbolcu olmak istediğini söyleyen Enes, "Bu ziyaret bana ve aileme büyük moral verdi. Futbolcuları yeniden karşımda görmek istiyorum"
dedi.