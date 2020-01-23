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Erdemli’de Traktör Bakım ve Onarım Kursu sona erdi

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Erdemli’de Traktör Bakım ve Onarım Kursu sona erdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, kurumda çalışan elemanlara yönelik açtığı 72 kişinin katıldığı 148 saat süreli ''traktör bakım ve onarım kursu'' sona erdi. Adana Tarımsal Yayım Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) ile Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) müdürlüğü ile ortaklaşa açılan kursun sona ermesi nedeni ile enstitü toplantı binasında sertifika töreni düzenlendi. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, kurum olarak en çok ödemeyi traktör bakım ve onarımına yaptıklarını söyledi. Bu kurs sayesinde tasarruf sağlayacaklarını vurgulayan Keleş, "Yapılan her işi Allah rızası ve devletimiz için yapmalıyız. Burada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var. Yapılan işlerin doğru ve dürüst yapılabilmesi için eğitim şart. Eğitimin amacı devletin işini düzgün yapmak içindir. Kullanılan alet ve ekipmanları kullanırken fazla masraf çıkartmadan ekonomik bir şekilde kullanmak. Kurum olarak çalışanlarımızı bu yönde eğitime tabi tuttuk" dedi.
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Erdemli’de Traktör Bakım ve Onarım Kursu sona erdi
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