Harry Potter’den dünyaya oradan Adana’ya

QUIDDITCH

BUGÜN NELER OLDU

Adana,Turnuvasına ev sahipliği yaptı.serisinden uyarlanan ve dünyada hızla yayılan oyunun şampiyonuoldu.kurgusundan esinlenerek gerçeğe dönüştürülen ve ardından tüm dünyaya yayılansporu, 42 ülkede 600'den fazla takım tarafından oynanmakta.Turnuvayave'dan 1, Türkiye'den 6 takım olmak üzere toplamda 8 takım katıldı.Takımda 4 farklı pozisyona sahip 7 oyuncu bulunur. Takımlar saha içerisinde en fazla 4 aynı cinsiyetten oyuncu bulundurabilir. Her takımın farklı uzunluklardan oluşan 3 çemberi var ve sporun amacı Quaffle adlı topu bu çemberlerden geçirerek sayı kazanmak. Her sayı 10 puan. Oyunda Quaffle, Bludger ve Snitch olmak üzere 3 farklı top bulunmakta. 3 tane olan Bludger'in değdiği oyuncu, süpürgesinden düşmüş sayılmaktadır.