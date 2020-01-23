Harry Potter’den dünyaya oradan Adana’ya

Adana, Quidditch İnter Galaxy K Cup
Turnuvasına ev sahipliği yaptı. Harry Potter
serisinden uyarlanan ve dünyada hızla yayılan oyunun şampiyonu Metu Unicorns
oldu. Harry Potter
kurgusundan esinlenerek gerçeğe dönüştürülen ve ardından tüm dünyaya yayılan Quidditch
sporu, 42 ülkede 600'den fazla takım tarafından oynanmakta. Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen Quidditch İnter Galaxy K Cup turnuvası 18-19 Ocak tarihlerinde Çukurova Üniversitesi'nde düzenlendi.
Turnuvaya Norveç
ve Avusturya
'dan 1, Türkiye'den 6 takım olmak üzere toplamda 8 takım katıldı.
QUIDDITCH NASIL OYNANIR?
Takımda 4 farklı pozisyona sahip 7 oyuncu bulunur. Takımlar saha içerisinde en fazla 4 aynı cinsiyetten oyuncu bulundurabilir. Her takımın farklı uzunluklardan oluşan 3 çemberi var ve sporun amacı Quaffle adlı topu bu çemberlerden geçirerek sayı kazanmak. Her sayı 10 puan. Oyunda Quaffle, Bludger ve Snitch olmak üzere 3 farklı top bulunmakta. 3 tane olan Bludger'in değdiği oyuncu, süpürgesinden düşmüş sayılmaktadır.