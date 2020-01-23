Hatay’ın hedefi Menemen

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Hatayspor, pazar günü Antakya Atatürk Stadı
'nda oynayacağı Menemen Belediyespor
maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlılar Menemen'i mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik Direktör Bayram Toysal, çok zor bir ligde mücadele ettiklerini belirtti.
Toysal, "Futbolcularımın Altınordu karşısında ortaya koydukları futboldan son derece memnunum. İyi mücadele ettiler. Şimdi önümüzde 6 puanlık bir maç var. Menemen'in ligdeki çıkışı durdu ama hala tehlikeli bir ekip. Tüm önlemlerimizi aldık. Pazar günü kendi evimizde seyircimizin de desteği ile Menemen Belediyespor'u mağlup ederek 6 puan kazanmak istiyoruz"
diye konuştu.