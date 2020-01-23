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Hatay’ın hedefi Menemen

1. Lig’in lideri Hatayspor, maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, ekibini mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Hatay’ın hedefi Menemen
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Hatayspor, pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda oynayacağı Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlılar Menemen'i mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik Direktör Bayram Toysal, çok zor bir ligde mücadele ettiklerini belirtti. Toysal, "Futbolcularımın Altınordu karşısında ortaya koydukları futboldan son derece memnunum. İyi mücadele ettiler. Şimdi önümüzde 6 puanlık bir maç var. Menemen'in ligdeki çıkışı durdu ama hala tehlikeli bir ekip. Tüm önlemlerimizi aldık. Pazar günü kendi evimizde seyircimizin de desteği ile Menemen Belediyespor'u mağlup ederek 6 puan kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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Hatay’ın hedefi Menemen
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