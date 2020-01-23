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Hayırseverlerden emniyete araç desteği

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Hayırseverlerden emniyete araç desteği
Kahramanmaraş'ta hayırseverin katkısı ile İl Emniyet Müdürlüğüne alınan 27 hizmet aracı, Vali Yardımcısı Halil Avşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ile hayırsever iş adamlarının katıldığı bir törende kurbanlar kesilip dualarla teslim edildi. Kısa süre önce hizmete giren Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası bahçesinde düzenlenen törende konuşan Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Burada polis halk birlikteliğinin onurlu duruşunu sergiliyoruz. Polis teşkilatımıza gösterilen sevginin ve desteğin ne kadar büyük olduğuna şahit oluyoruz. Polis Teşkilatı üstlendiği sorumluluk ve görevini canı ve kanı pahasına yerine getirirken halktan aldığı destekle daha da büyümekte ve güçlenmektedir" dedi. Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Huzur içinde yaşamak isteyen vatandaşlarımıza güven veriyoruz" dedi.
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Hayırseverlerden emniyete araç desteği
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