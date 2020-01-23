Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanat günleri

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdal Aygenç'in "Eski Zaman Kıbrıs Figürleri", "Sevda Kuşun Kanadında" ve "Adım Kırmızı" adlı üç grup 207 eserden oluşan kişisel resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov'e ait "Gerçeklik Rüyası" adlı 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı-akademisyen Prof.Dr. Erdal Aygenç tarafından hazırlanan kişisel resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov'e ait kişisel resim sergisi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda saat 08.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.