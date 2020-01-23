Melih ABİ: İskansız abonelikte su parası neden daha pahalı

Cengiz Yıldır'ın su faturası ile başı dertte. Diyor ki; "Adana da iskanı alınmamış binlerce daire var. Müteahhitler iskanı almıyor ama her türlü donanımla daireleri teslim ediyor. Bu şekilde ikamet eden binlerce aile var! ASKİ bu tür daireleri şantiye kodu ile abone yapıyor. Ancak suyu iskanlı daireye göre biraz daha pahalı satıyor. Son gelen iki faturam şöyle: 19.12.2019 okumalı ASKİ faturasında su birim fiyatı 10.5930 lira iken 15 ton harcamaya vergiler dahil 167 lira ödendi. 21.01.2020 okumalı ASKİ faturasında su birim fiyatı 15.3581 liraya çıkarılmış ve 16 ton suya 283 lira fatura çıkarılmıştır. Yüzde 69 ton birim fiyatına zam yapılmış. Hani halk için halkı rahatlatmak için verdiğiniz vaatler nerede kaldı. Belediye halkın sırtından para kazanamaz. Bu zamlar nerden geldi? Halkı zamlarla perişan et sonra da çıkıp ben su kadar bu kadar borç kapattım de. Olmaz böyle şey!" Cengiz Yıldır gibilere büyük haksızlık yapılıyor. Başkan! ASKİ yönetimi çekin halkın cebinden elinizi! Müteahhidin sıkıntısını mesken sahiplerine çektirmeyin! Hadi bakalım!Tarsus'taLangen Buvarı'nın başlangıcındaki Langen-Tarsus Kardeşlik anıtının yerinde düzenleme yapılmalı. Burcu İkiz, "Araç sürücüleri karşıdan gelişlerde ve dönüşlerde karşıdan gelen araçları göremediklerini, bu yüzden Langen- Tarsus Kardeşlik anıtının bulvarın orta bölgelerinde bir yere kaldırılmasını istiyoruz" diyor. Bu sese kulak vermek lazım. Ama başkan Bozdoğan duymuyor!

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