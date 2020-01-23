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Oktay Avcı bulunamadı

’de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Oktay Avcı bulunamadı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için başlatılan arama çalışmaları kapsamında su altı polisleri bölgeyi tarıyor. Balıkçı teknesinin de katıldığı arama-kurtarma çalışmasında, deniz dibinde süpürme işlemi yapılıyor.Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri drone ile havadan, AFAD ve jandarma da kıyıdan çalışmalara destek veriyor. Oktay Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu
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Oktay Avcı bulunamadı
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