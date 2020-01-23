Sempozyuma dört bildiri sundular

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı işbirliğinde düzenlenen "1. Bursa Uluslararası Katılımlı Genetik Günleri Dermatogenetik Sempozyumu'na katılarak dört bildiri sundu. Bursa Uludağ Tıp Genetik Günleri kapsamında ilki düzenlenen Dermatogenetik Sempozyumu'nda, Yakın Doğu Üniversitesini; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ile birlikte Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Ö. Özden Yükselen, DESAM araştırma görevlisi Gülten Tuncel ile Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi ve Meryem Betmezoğlu temsil etti.