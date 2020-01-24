Biber gazıyla etkisiz hale getirilip öldürüldü

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Kahramanmaraş'ta Murat Firdevsoğlu (39), kimliği belirsiz bir kişi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilip, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü. Polis, Firdevsoğlu'nu öldüren kişinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Olay, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Firdevsoğlu, iddiaya göre, 42 EV 854 plakalı otomobillin yanındayken, kimliği belirsiz kişiyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, Firdevsoğlu'na biber gazı sıkıp, etkisiz hale getirdikten sonra yanındaki bıçağı peş peşe vücudunun çeşitlerine yerlerine saplamaya başladı. Olayın ardından şüpheli, bindiği otomobille kaçarken, Firdevsoğlu da kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçenler, Firdevsoğlu'nu yerde, otomobil sürücüsünün de hızla uzaklaştığını görünce trafik kazası sanıp, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Firdevsoğlu'nu ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Murat Firdevsoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Firdevsoğlunun telefonunu incelemeye alan ekipler son konuşma yaptığı 3 kişiyi gözaltına aldı.