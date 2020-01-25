Ankara’da HKÜ’nün çalışmalarına yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeBelediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen; "Akıllı Şehirler Kongresi ve Semineri" başlıklı etkinliğe Hasan Kalyoncu Üniversitesi de (HKÜ) akıllı şehir projeleriyle katılım yaptı. Ankara'da düzenlenen akıllı şehirler kongresi ve seminerine, HKÜ'de akıllı şehirler projeleri, restorasyon ve akıllı uygulamalarıyla ilgili çalışmalarıyla katılım yaparak ziyaretçilerine çalışmalarını tanıttı. Fuara katılan binlerce katılımcı, teknoloji odaklı HKÜ standını ziyaret ederek; akıllı şehirler ve uygulamaları hakkında da detaylı bilgiler aldı. Özellikle HKÜ'nün; "Türkiye'de Tarihi Yapıların Restorasyon ve Yönetimi için Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi" projesi yoğun ilgi gördü. İki gün süren etkinlikler ve fuar kapsamında HKÜ'den Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Arayıcı başta olmak üzere; Prof. Dr. Veysi İşler, Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Güleç, Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Karapınar, Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek fuara katılım yaptı.