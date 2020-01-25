Sokak köpekleri için yamaçta yuva açıldı

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Niğde'ninÇiftlik ilçesinin belediye başkanı Serkan Güzel, sokak hayvanlarının barınması için yamacına oyuk açtırdığı eski çöplük alanına kulübeler de yaptırarak, bölgeyi "Köpek Köyü" ilan etti. Güzel, Çiftlik-Yeşilgölcük arasındaki 1600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında, kışın sokak hayvanlarının barınması ve üşümemesi için yamaca açtırdığı oyuk sayısını 65'e çıkardı. Başkan Güzel, Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ile yürüttüğü proje kapsamında öğrencilerin yaptığı 10 kulübeyi de alana koydurdu, girişine yaptırılan kapıya ise "Köpek Köyü" yazılı tabela astırdı. Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin de katkısıyla daha çok sokak köpeğine barınma imkanı sunduklarını söyledi.